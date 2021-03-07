Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о лечении рака в обычной клинике

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Сергей Сафронов рассказал, что борется со смертельным заболеванием в обычной государственной клинике. О поставленном врачами диагнозе он сообщил в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

«У меня классическая лимфома Ходжкина», — рассказал Сафронов в общении с ведущей Лерой Кудрявцевой. Он пояснил, что речь идет о раке лимфатической системы. По словам иллюзиониста, о болезни он узнал во время прохождения планового медицинского осмотра.

Он заметил, что проходит бесплатное лечение в государственной клинике, а химиотерапию — в больнице имени Боткина. «Стою со всеми в очередях. Сделал две химиотерапии. Не пошел в частные клиники, а рассматривались и Германия, и Израиль. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? У меня нет короны на голове», — поведал ведущий.

Ведущий сообщил, что ничего не чувствовал в той области тела, где обнаружили рак. При этом он уточнил, что характерные симптомы у него все-таки имелись, но долгое время он не придавал им значения. «Прокручивая полгода, год назад, я понимаю, что они были. Чувствовал некий ком в горле. Относительно недавно на сцене немного задыхался. Потливость была, думал, от волнения», — добавил Сафронов.

Ранее был опубликован анонс передачи, в котором лишь сообщалось о том, что у Сафронова смертельное заболевание. Во фрагменте показали, как Кудрявцева, узнав о диагнозе, обняла героя программы и попыталась сдержать слезы. Сафронов добавил, что экстрасенсы брали его за руку и «никто из них не увидел самого главного» в его будущем.