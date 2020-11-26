Ведущего «Битвы экстрасенсов» уволили за подсказки и взятки

Ведущего шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Сергея Сафронова обвинили в том, что он получал взятки от участников проекта и давал им за это подсказки. Его отстранение представители канала прокомментировали изданию StarHit.

На ТНТ подчеркнули, что на «Битву экстрасенсов» за 13 лет существования шоу пыталось попасть множество шарлатанов и «тех, кто хочет пробиться на место участников любыми нечестными способами». «Команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов», — подчеркнули в комментарии.

Отмечается, что Сафронов был отстранен от «Битвы экстрасенсов» «в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях». При этом человек, который, как утверждается, получил подсказку, не попал в основной состав сезона. «Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съемки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели», — подчеркнули представители ТНТ.

Ранее участница «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш опубликовала видео, в котором обвинила Сафронова в получении взяток. По ее словам, ведущий за деньги подсказывал ответы на испытания и делился личной информацией о других людях, которая помогала «экстрасенсам» производить впечатление людей с паранормальными способностями.