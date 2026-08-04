Блогер Гасанов получил 4 года колонии за продажу квартиры в «Москва-Сити» за печенье

Российский блогер Гусейн Гасанов получил четыре года лишения свободы и штраф в размере 1 миллион рублей за продажу квартиры в «Москва-Сити» за печенье. Процесс прошел в заочном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Гасанов свою вину не признал. Сейчас она находится за границей и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2019-2021 годах блогер недоплатил налоговой более 170 миллионов рублей. Позже, как рассказал один из свидетелей, Гасанов легализовал часть этих денег через схему с продажей квартиры за печенье — покупатель положил в банковскую ячейку упаковку с крекерами и получил квартиру, стоимостью 68 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что прокурор просил назначить блогеру наказание в виде шести лет колонии и штрафа в размере 155 миллионов рублей.