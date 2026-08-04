Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:28, 4 августа 2026 (обновлено: 13:39, 4 августа 2026)Силовые структуры

Продавший квартиру в «Москва-Сити» за печенье российский блогер получил приговор

Блогер Гасанов получил 4 года колонии за продажу квартиры в «Москва-Сити» за печенье
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский блогер Гусейн Гасанов получил четыре года лишения свободы и штраф в размере 1 миллион рублей за продажу квартиры в «Москва-Сити» за печенье. Процесс прошел в заочном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Гасанов свою вину не признал. Сейчас она находится за границей и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2019-2021 годах блогер недоплатил налоговой более 170 миллионов рублей. Позже, как рассказал один из свидетелей, Гасанов легализовал часть этих денег через схему с продажей квартиры за печенье — покупатель положил в банковскую ячейку упаковку с крекерами и получил квартиру, стоимостью 68 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что прокурор просил назначить блогеру наказание в виде шести лет колонии и штрафа в размере 155 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали промзону Чехова. Есть жертвы и раненые. Подробности удара
    Склад российского маркетплейса в тысяче километров от границы выгорел после атаки ВСУ
    Новый главком ВСУ приказал проверить скандальный «полк смерти»
    Бывшая жена Гуфа поддержала его бывшую невесту
    Медведь напал на бегуна с собакой
    Раскрыты детали планов переговоров между США и Ираном
    Онколог развеял три главных мифа о химиотерапии
    Курс доллара к рублю достиг четырехмесячного максимума
    Возможность Украины продавать электроэнергию соседям объяснили
    Повзрослевшая «самая красивая девочка в мире» показала фото со свадебного торжества
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok