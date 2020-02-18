Участница «Битвы экстрасенсов» поверила мошеннику и лишилась миллионов

Участница пятого сезона «Битвы экстрасенсов» Анна Богата обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как сообщает агентство «Москва», она обвиняет в преступных действиях мужчину, который должен был достроить и продать ей таунхаус.

По словам источника издания в правоохранительных органах столицы, потерпевшая летом 2014 года заключила договор купли-продажи с 37-летним мужчиной на покупку у него таунхауса. Документ касался одной четвертой доли жилого дома и одной четвертой земельного участка в деревне Румянцево.

Она поверила в его компетентность и в сумме лишилась 135 тысячи долларов, что по текущему курсу составляет 8,6 миллиона рублей. Потерпевшая заплатила 50 тысяч долларов задатка, а в дальнейшем выплачивала продавцу пять тысяч долларов ежемесячно в течении 17 месяцев. Однако позже женщина посчитала, что он является мошенником, так как не получила обещанное жилье.

«Продавец таунхаус не достроил, денежные средства не возвращает, от общения уклоняется», — рассказал источник. В настоящее время полиция проводит проверку и по ее итогам примет решение, будет ли возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Алексея Гажиенко и его супругу, финалистку «Битвы экстрасенсов» Диларам Сапарову обманули на 400 тысяч рублей. Семью ограбили мошенники, сумевшие завладеть деньгами со счета пары.

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