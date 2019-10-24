Руководитель «Битвы экстрасенсов» поверила аферисту и лишилась 500 тысяч рублей

Шеф-редактор передачи «Битва экстрасенсов» Дарья Войницкая обратилась в полицию после того, как мошенник обманным путем украл у нее 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Войницкой, злоумышленник представился сотрудником банка и объявил ей о том, что обнаружены подозрительные операции по ее счетам. Он убедил Войницкую в том, что его указания помогут ей защитить свои средства.

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Шеф-редактор сняла с банковской карты сначала 170 тысяч рублей, а затем еще 330 тысяч. Она перевела эти деньги на счета, которые назвал ей злоумышленник. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в октябре стало известно, что две мошенницы, одна из которых представилась победительницей «Битвы экстрасенсов», ограбили российскую пенсионерку на сумму 892 тысячи рублей.

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