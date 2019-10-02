Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»

Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.

«К нашим ребятам, которые вылетели с юмористического проекта, подходили с "Битвы экстрасенсов" продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов», — сказала она. По словам Красновой, юмористов лишь просили «придумать себе фишку какую-нибудь», однако они отказались.

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По данным издания, на форуме, где обсуждали «Битву экстрасенсов», привели еще десятки похожих примеров.

В 2019 году вышел документальный фильм «Идущие к черту» о том, как экстрасенсы в известном шоу приходят к победе и как живут после проекта. Несколько участников рассказывали, что в ходе съемок покупали подсказки. Ведущий передачи Марат Башаров во время интервью для фильма назвал дураками тех, кто верит этому шоу.

В декабре 2018 года бывший редактор «Битвы экстрасенсов» Олег Лоскутов заявлял, что на шоу не сразу появились фиксированные расценки для желающих выиграть. Выход в финал, по его оценке, мог обойтись участнику в 600-700 тысяч рублей.

Бывший участник «Битвы» на анонимных условиях рассказывал, что ему гарантировали выход в финал за 450 тысяч рублей. Продюсер проекта опровергла информацию о платном участии и причислила анонима к «обиженным магам», которые не прошли отбор и «выдумывают небылицы».

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