Победитель «Битвы экстрасенсов» назвал цену «бегства» с шоу

Победитель восьмого сезона «Битвы экстрасенсов» Владимир Муранов рассказал журналу StarHit, что досрочный выход из проекта стоит 500 тысяч рублей. Такую сумму с него потребовали, когда он хотел покинуть шоу.

«Откуда у меня такие деньги, когда я принимал людей за "конфеты". Да и близкие уже говорили, раз пошел, то иди до конца, хотя отец до последнего не мог поверить, что это все правда», — сказал участник передачи, дошедший до финала проекта.

Он утверждает, что победа далась ему бесплатно. Фильм-расследование Бориса Соболева «Идущие к черту», в котором бывшие участники «Битвы» заявляли, что выход в финал стоит денег, Муранов назвал лживым. «Доходили до меня слухи и о подставных людях в проекте, но это лишь слухи, как и то, что сейчас говорит фильм об экстрасенсах», — настаивает победитель шоу.

Документальный фильм «Идущие к черту» повествует о том, как экстрасенсы в известном шоу приходят к победе и как живут после проекта. Несколько участников рассказывали, что в ходе съемок покупали подсказки. Зираддин Рзаев, занявший второе место в шестом сезоне «Битвы», сказал, что цена подсказки колебалась от 25 до 50 тысяч рублей. Финалист признался, что не видел на программе ни одного настоящего экстрасенса.

Ведущий передачи Марат Башаров во время интервью для фильма назвал тех, кто верит этому шоу, дураками. Он сообщил, что сам однажды взял миллион долларов с участника. Ведущий утверждает, что «кинул» его и подсказывал «не то».

В декабре 2018 года бывший редактор «Битвы экстрасенсов» Олег Лоскутов заявил, что когда шоу только начинало идти по телевидению, фиксированных расценок для желающих выиграть не существовало. Выход в финал, по его оценке, мог обойтись участнику в 600-700 тысяч рублей. В четвертом сезоне (2008 год) ему платили по 30 тысяч рублей за испытание и 300 тысяч — за выход в финал.

Бывший участник «Битвы» на анонимных условиях признавался, что ему гарантировали выход в финал за 450 тысяч рублей. Продюсер проекта опровергла информацию о платном участии и причислила анонима к «обиженным магам», которые не прошли отбор и «выдумывают небылицы».

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