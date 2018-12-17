Бывший редактор «Битвы экстрасенсов» раскрыл расценки на победу в шоу

Бывший редактор проекта «Битва экстрасенсов» Олег Лоскутов рассказал, что за деньги раздавал участникам проекта подсказки, которые гарантировали их продвижение по шоу. Интервью с ним публикует «Комсомольская правда».

По словам Лоскутова, на шоу берут людей с опытом работы в кадре. Поэтому на этапе отбора очень ценится умение претендентов на участие в конкурсе подать себя.

Бывший редактор утверждает, что на этапе кастинга ему приходилось придумывать легенды для участников, если их история была недостаточно яркой. В результате им приписывали клинические смерти, после которых у них открылись экстрасенсорные способности, придумывали им родственников-колдунов. «Почитайте истории экстрасенсов — у всех две или три клинические смерти, у всех в роду бабки-прабабки колдуньи, — посоветовал бывший сотрудник передачи. — Ни одного экстрасенса, которых сейчас знает вся страна, до этого телепроекта народ не знал. Биография написана с чистого листа».

Лоскутов уверяет, что писал участникам подсказки. В частности, с его помощью победительницей первого сезона «Битвы экстрасенсов» стала Наталья Воротникова. «Ко мне лично обратился директор "магического центра", в котором работала экстрасенс Наталья Воротникова. Меня попросили посодействовать, чтобы она лучше смотрелась в проекте. Мне давали конверты с деньгами, и я, что называется, увяз», — сказал бывший редактор.

После победы Воротниковой в шоу в качестве благодарности руководство ее центра устроило банкет для всей съемочной группы «Битвы экстрасенсов». Лоскутов рассказал, что обмолвился о желании съездить в отпуск, после чего ему вручили конверт с «приличной суммой». «Знаю, что и другие сотрудники проекта подсказывали участникам. В третьем сезоне одна из редакторов уехала домой на новенькой машине», — заверил он.

Изначально фиксированных расценок для желающих продвигаться по шоу во времена работы Лоскутова не было. За содействие в успешном прохождении испытания он в среднем получал 40 тысяч рублей. В четвертом сезоне ему платили по 30 тысяч за испытание и 300 тысяч — за выход в финал. В 2011 году, по словам бывшего автора, появился фиксированный прайс: две тысячи долларов за успешно пройденное испытание и несколько сотен тысяч рублей за попадание в финал. В первых же сезонах экстрасенс мог дойти до финала за 600-700 тысяч рублей. Эту сумму Лоскутов называет не очень большой, поскольку стоимость услуг участника после финала возрастала до 170 тысяч рублей за прием.

В конце ноября бывший участник «Битвы экстрасенсов» анонимно рассказал, что множество участников шоу не имеют отношения к экстрасенсорике. Стоимость выхода в финал в четвертом сезоне, по его словам, составляла 450 тысяч рублей. Продюсер проекта опровергла информацию о платном участии и причислила анонима к «обиженным магам», которые не прошли отбор и «выдумывают небылицы».

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