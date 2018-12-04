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В Госдуме потребовали запретить «Битву экстрасенсов»

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Депутат Госдумы, единоросс Виталий Милонов призвал запретить шоу «Битва экстрасенсов», которое идет на ТНТ, передает агентство «Москва»

«Шоу нужно срочно запретить», — считает депутат. По его словам, передача не подтверждается научными исследованиями, а официальная точка зрения приравнивает экстрасенсорику к разряду фантастики.

Зрителей «Битвы экстрасенсов» Милонов назвал сумасшедшими. «Если вы верите в это, вы сумасшедший на всю голову», — заключил парламентарий.

Депутат и сам обращался к экстрасенсам, когда составлял некий рейтинг мошенников. «В итоге нашли всех этих фейковых людей. Все, кто предлагал нам экстрасенсорные услуги, оказались абсолютным жульем», — утверждает он.

В конце ноября бывший участник «Битвы экстрасенсов» на анонимных условиях рассказал, что множество участников шоу не имеют отношения к экстрасенсорике и пробиваются в шоу за деньги. Стоимость выхода в финал в четвертом сезоне, по его словам, составляла 450 тысяч рублей. Купить выход в финал и ведение в течение проекта ему предлагали на этапе кастинга, сразу после подписания соглашения о неразглашении информации. Продюсер проекта опровергла информацию о платном участии, причислила анонима к «обиженным магам», которые не прошли отбор и «выдумывают небылицы».

Милонов уже высказывался относительно запрета «Битвы экстрасенсов» в 2016 году. Будучи депутатом петербургского заксобрания, он направлял в Минкомсвязи и Роскомнадзор письмо с требованием убрать из эфира программы мистического и оккультного содержания.

«Битва экстрасенсов» выходит на ТНТ с 2007 года. К 2018-му вышло 19 сезонов шоу. Проект неоднократно подвергался критике за постановочный характер и заранее прописанные сценарии. В 2017-м «Битва экстрасенсов» получила антипремию за популяризацию лженауки от Министерства образования и науки.

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