Раскрыт гонорар звездных гостей на «Битве экстрасенсов»

Телеведущая Дана Борисова получила 250 тысяч рублей за съемки в передаче «Битва экстрасенсов», утверждает издание StarHit.

Издание решило проверить информацию, согласно которой Борисова получила гонорар, «насчитывающий девять нулей».

Телеведущая призналась, что некоторые участники шоу, по ее мнению, являются аферистами. «Некоторые такую ахинею несли!» — возмутилась Борисова. Среди шарлатанов она указала конкурсантов, которым не удалось корректно описать ее возраст и внешность. Тем не менее некоторые участники ей понравились. Особенно она отметила тех, кто упомянул имена ее близких и знакомых. Борисова отметила, что не боялась экстрасенсов, так как они напророчили ей хорошее будущее.

«Меня удивил парень, который начал бормотать о Тиме», — заметила Борисова. Как телеведущая позднее объяснила, скорее всего речь шла о ее покойном друге.

Она также опубликовала фрагменты программы в своем Instagram, уточнив в описании, что, по ее ощущениям, шоу «без подстав».

🔥😳👍Битва экстрассенсов на @tnt_online 💣#битваэкстрасенсов программа сенсация 🌟Я стала первым мистером X этого сезона 🐉А воспоминания о тех долгих бессонных ночах ,на квартире моего покойного друга @timabrikpr 🙏😳вообще не давали спать очень долго .И после программы,когда экстрасенс Тимофей,заговорил голосом Тимы,нахлынули вновь.Не удивительно,ведь от моего вещества ,была стойкая бессонница ,и стремительно худелось,весила я примерно 45-46 кг .Фото из тех времён 🤦‍♀️Короче,в этой программе ,как мне показалось ,БЕЗ ПОДСТАВ 👌 #данаборисова #битваэкстрасенсов #битваэкстрасенсов18 #мистерx😎✌🏻️ #тимабрик👼😢🙏 #тимабриклюбим По крайней мере ,ТРОЕ ИЗ ЭКСТРАСЕНССОВ ТОЧНО НЕ АКТЕРЫ 🎭 😃👍Правда,человек 5 на первый взгляд ,показались,АФЕРИСТАМИ 😂😂🤣😂 Фото опубликовано @danaborisova_official

Эфир с участием Даны Борисовой транслировался в прошедшие выходные. Ведущая выступила в роли так называемого «мистера X» — анонимной персоны, которую участники должны описать, прибегая к помощи своих паранормальных способностей.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!