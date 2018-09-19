Ксения Собчак станет матерью во второй раз

Официальные представители Ксении Собчак подтвердили, что телеведущая ждет ребенка. Об этом сообщил портал Super.
Менеджер Собчак Кирилл Суханов отметил, что сейчас журналистка находится на раннем сроке беременности.
Ранее слухи о ее положении подтвердила дизайнер Мишаня Мишина. Комментаторы ее фото в Instagram обратили внимание на изображение Собчак, где облегающее платье подчеркивало ее живот. На вопрос о беременности телеведущей дизайнер ответила утвердительно.
В августе подписчики раскритиковали журналистку за распущенность. Причиной стала публикация фото, на котором Собчак прикрыла гениталии книгой.
Слухи о возможном пополнении в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана появились в мае 2018 года, однако ни актер, ни журналистка их не подтверждали. Пара воспитывает сына Платона.