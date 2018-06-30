Слухи о беременности Ксении Собчак подтвердились

Телеведущая Ксения Собчак беременна во второй раз. Об этом в своем Instagram написала жена рэпера Dino MC, дизайнер Мишаня Мишина.

Она опубликовала несколько фотографий с недавно прошедшей премии журнала FB, где Собчак была ведущей, а Мишина вручала приз в номинации «Самый стильный». На мероприятие телеведущая пришла в платье, подчеркивавшем ее живот. В комментариях к публикации один из подписчиков спросил, не беременна ли телеведущая, и дизайнер ответила «Да».

Слухи о возможной беременности Собчак ходили еще в мае, но подтверждения им до сих пор не было.

Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом. Они воспитывают полуторагодовалого сына Платона.

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