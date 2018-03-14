Собчак довели до слез на дебатах

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак расплакалась во время дебатов на телеканале «Россия 1». Запись трансляции доступна на YouTube в среду, 14 марта.

Собчак несколько раз обращала внимание телеведущего Владимира Соловьева на то, что ее перебивают другие кандидаты, в частности лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Эти люди перебивают только меня», — заметила Собчак.

Она попросила телеведущего компенсировать ей время, поскольку другие кандидаты не дали ей высказаться. «Вы правда считаете, что это нормально?» — спросила Собчак у Соловьева. Он ответил, что это «безобразие, доведение женщины до слез» и «коллективная травля» одного из кандидатов, но заявил, что не может менять правила. После этих слов Собчак покинула студию.

28 февраля в прямом эфире теледебатов на канале «Россия 1» Жириновский грубо обругал Собчак матом. Та, в свою очередь, плеснула в политика водой.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!