Облитый водой Жириновский разошелся на мемы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский моментально стал героем огромного количества шуток и мемов после того, как во время дебатов на телеканале «Россия 1» его облила водой кандидат в президенты России Ксения Собчак в ответ на многочисленные оскорбления.

Часть пользователей сети сошлись на том, что поведение Жириновского не заслуживает уважения. Комментаторы обозвали политика «животным», а также шутили насчет его адекватности.

Некоторые сравнили дебаты с популярным шоу Versus Battle в YouTube, в котором рэперы зачитывают друг против друга обидные рифмы.

— 2 буквы б (@ba_Bye) 28 февраля 2018, 14:27

Кроме того, зрители вспомнили популярный мем про кандидата в президенты Павла Грудинина.

В очередной раз отличились и сотрудники SMM-отдела сайта для взрослых Pornhub, которые «поместили» ролик с обливанием Жириновского в категорию Squirt.

Фото облитого водой лидера партии ЛДПР также использовали, чтобы проиллюстрировать образ неудачника, у которого множество неоплаченных долгов и накопившихся проблем в повседневной жизни.

28 февраля в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты на канале «Россия 1» Ксения Собчак плеснула водой в лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. В ходе дебатов Жириновский обозвал кандидатку в президенты «черной ******» (продажной женщиной) и «отвратительной сукой».