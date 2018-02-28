Собчак прокомментировала перепалку с Жириновским

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала конфликт на дебатах с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. О своих впечатлениях она написала в Instagram.

«Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии», — прокомментировала Собчак.

По ее мнению, произошедшее выглядело грустно, так как лидер ЛДПР превращает любые выборы «в цирк и нелепость» и «продолжает это делать для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах».

«В 90-х, когда Жириновский вскарабкался на политическую сцену, казалось, что это не такое уж страшное зло: у страны все впереди, и уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим. Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, — правда, сильно постаревшего — с нами не произошло», — заключила она.

28 февраля в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты на канале «Россия 1» Собчак плеснула водой в Жириновского после его резких высказываний. Муж Собчак Максим Виторган после произошедшего назвал Жириновского «больным человеком». Пользователи уже успели сделать лидера ЛДПР героем мемов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!