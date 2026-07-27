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Силовые структуры
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15:03, 27 июля 2026 (обновлено: 15:09, 27 июля 2026)Силовые структуры

Раскрыты подробности расправы над женихом на свадьбе в российском регионе

Жениха из Красноярского края убили в день свадьбы во время драки с обидчиком друга
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жениха из Красноярского края смертельно ранили в сердце ножом после того, как он ударил обидчика друга. Об этом рассказала вдова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам девушки, все случилось в конце вечера, когда молодожены и гости собирались расходиться. На территории кафе, где отмечалась свадьба, находилась другая компания — она праздновала юбилей. К ней подошел лучший друг жениха и крикнул: «Кто трогал мою женщину?»

На это один из незнакомцев ударил его в лицо, завязалась потасовка, к которой подоспел сам жених. Он ударил обидчика друга, на что тот достал нож и вонзил его в область сердца молодого человека. Врачи боролись за его жизнь девять дней, однако спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сталкер облил кислотой машину бывшей девушки, требуя потраченные деньги.

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