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15:08, 27 июля 2026 (обновлено: 15:36, 27 июля 2026)Экономика

Путин рассказал о гордости из-за борьбы с бедностью

Путин рассказал депутатам о хорошей динамике по борьбе с бедностью в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские власти успешно решают задачу по изменению качества жизни населения и снижению уровня бедности. Об этом на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

При этом он выделил, что борьба с бедностью в стране идет особенно хорошо. «И здесь у нас есть чем гордиться, здесь динамика хорошая», — сказал глава государства. Речь идет об уменьшении доли граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума.

Также глава государства напомнил, что страна не просто «уверенно преодолевает те искусственные барьеры, которые создаются извне», но и ставит на перспективу «большие амбициозные цели» в части повышения благополучия людей и широких возможностей для самореализации.

Ранее Путин указывал, что за последние пять лет реальные зарплаты в российской экономике увеличились более чем на 30 процентов, то есть граждане стали почти на треть богаче. Между тем Росстат сообщал, что номинальные, то есть без учета инфляции, зарплаты россиян за 15 лет увеличилась в пять раз.

Что касается работы самих депутатов Госдумы, то в сегодняшнем обращении президент подчеркнул, что за пять лет они полностью оправдали высокий статус народных представителей, потому что быстро и качественно принимали требуемые решения.

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