11:39, 5 апреля 2026

Россиянам рассказали о росте их зарплат в пять раз

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Среднемесячная номинальная зарплата россиян за 15 лет, в период с 2010 по 2025 год, выросла почти в пять раз — примерно с 21 тысячи до 100 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС.

Если же считать за последние десять лет, то доходы увеличились в три раза, так как в 2015-м показатель составлял 34 тысячи рублей. Неизменной остается внутригодовая динамика — уровень зарплат увеличивается каждый месяц, но осенью меньше всего, а ближе к концу года виден самый сильный рост, что объясняется досрочной выдачей зарплат и премиями.

Заведующая кафедрой национальной и мировой экономики Института социально-экономических наук РГГУ Марина Шамсутдинова напомнила, что речь идет только о номинальных цифрах. Более значимая в контексте доходов реальная покупательная способность граждан, как указала эксперт, увеличилась только на десятки процентов.

В соответствии с официальными данными, цены в России в период с 2010 по 2025 год выросли в 2,78 раза. Отдельно в 2025 году Росстат сообщал о снижении инфляции до 5,59 процента.

Между тем в марте выросли как инфляционные ожидания россиян, так и наблюдаемая инфляция. По оценкам респондентов, рост цен за год опережает официальные значения в 2,5 раза, достигнув 15,6 процента.

