Посол рассказал о «личной химии» между Путиным и Трампом

Посол РФ в США Дарчиев: Между Путиным и Трампом налажена «личная химия»

Между президентами России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом налажена «личная химия». Об этом сообщил РФ в США Александр Дарчиев, его слова передает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что лидеры двух стран ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи. Дипломат подчеркнул, что к этому призывают простые люди по обе стороны Берингова пролива, хотя «не все складывается гладко и беспроблемно, учитывая геополитические обстоятельства».

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. До этого управляющий директор юридической фирмы Marks&Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс сравнил отношение Трампа к Путину и Владимиру Зеленскому. По его словам, глава Белого дома не испытывает теплых чувств к украинскому лидеру, но президента России он очень уважает.