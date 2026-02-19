Реклама

18:21, 19 февраля 2026Мир

Трамп рассказал о своих отношениях с Путиным

Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава государства упомянул в ходе своей речи на первом заседании Совета мира, трансляция мероприятия ведется на официальном YouTube-канале Белого дома.

«У меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», — подчеркнул американский лидер.

Трамп также отметил, что у него «очень хорошие» отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, и напомнил о своем визите в Китай в апреле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его смущает характер отношений Путина и Трампа. Он добавил, что временами ему болезненно наблюдать за ситуациями, в которых американский лидер относится к российскому коллеге лучше, чем, по мнению Зеленского, он того заслуживает.

