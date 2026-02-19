Реклама

Зеленский болезненно воспринял отношение Трампа к Путину

Александра Синицына
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского смущает характер отношений российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Он рассказал об этом в интервью журналисту Пирсу Моргану на YouTube-канале, отвечая на вопрос, доверяет ли он главе Белого дома.

По словам украинского лидера, он доверяет Трампу в главном — в искреннем желании завершить конфликт. Однако для него остается непонятным отношение президента США к Путину, но этот вопрос касается не доверия, а связей и контактов, которые существуют между лидерами России и Соединенных Штатов и остаются за пределами понимания Зеленского.

Глава Украины добавил, что временами ему болезненно наблюдать за ситуациями, в которых Трамп относится к Путину лучше, чем, по мнению Зеленского, он того заслуживает.

Ранее Зеленский выразил опасение, что глава Соединенных Штатов уже принял решение не в пользу Киева. До этого он также счел несправедливым то, что Трамп призывает Киев пойти на уступки в рамках мирного урегулирования конфликта, и предположил, что оказывать давление на Украину американскому лидеру проще, чем на Россию.

