23:35, 17 февраля 2026

Зеленский высказал опасение насчет Трампа

Axios: Зеленский опасается, что Трамп уже принял решение не в пользу Украины
Марина Совина
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп уже принял решение не в пользу Киева. Украинский лидер высказался об этом в интервью порталу Axios.

«Надеюсь, это его тактика, а не решение», — заявил он.

Глава Украины также счел несправедливым то, что американский лидер призывает Киев пойти на уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. Зеленский предположил, что Трампу, возможно, легче оказывать давление на Киев, чем на Москву.

Ранее Зеленский посоветовал спецпосланнику президента Соединенных Штатов Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру не навязывать Киеву «неудачное» мирное соглашение с Россией.

