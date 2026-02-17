Реклама

23:11, 17 февраля 2026

Зеленский дал Уиткоффу совет

Axios: Зеленский посоветовал Уиткоффу не навязывать неудачное мирное соглашение
Марина Совина
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал спецпосланнику президента Соединенных Штатов Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру не навязывать Киеву «неудачное» мирное соглашение с Россией. Об этом сообщает портал Axios.

«Зеленский посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продвигать видение мира [с Россией], которое его собственный народ воспримет как "неудачную историю"», — говорится в материале.

Помимо этого, в интервью порталу Зеленский сообщил, что Украина готова обсудить вывод своих войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние. Он подчеркнул, что мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск, будет отклонено.

Ранее украинский лидер рассказал о необычных словах Уиткоффа перед переговорами с Россией. По его словам, Уиткофф и Кушнер говорили, что РФ действительно хочет завершения боевых действий.

