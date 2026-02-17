Реклама

22:20, 17 февраля 2026

Зеленский рассказал о необычных словах Уиткоффа перед переговорами с Россией

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о необычных словах спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа перед переговорами с Россией. Подробности разговора он раскрыл в интервью порталу Axios.

По его словам, Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер говорили, что Россия действительно хочет завершения боевых действий. Зеленский в ответ попросил не убеждать его в этом, отметив, что он настроен более пессимистично.

Украинский лидер также прокомментировал слова Трампа о том, что Украине необходимо пойти на уступки. «Надеюсь, дело в тактике, а не в принятом решении», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Трамп считает Уиткоффа и Кушнера способными самостоятельно добиться прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

