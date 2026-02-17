Раскрыты ожидания Трампа от переговоров по Украине

Politico: Трамп полностью доверяет Уиткоффу и Кушнеру в вопросе Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер способны самостоятельно добиться прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила корреспондент Politico Даша Бернс в соцсети X со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

«Один из высокопоставленных советников Белого дома недавно сказал мне, что одна из причин, по которой президент США пока вышел из (переговоров по завершению — прим. «Ленты.ру») конфликта на Украине, в том, что "он считает, что Стив и Джаред способны на все", и полностью им доверяет"», — сказал собеседник издания.

С 17 по 18 февраля в Женеве проходит новый раунд переговоров России и Украины. Уточняется, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Делегацию России возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский.

Помимо Уиткоффа и Кушнера, американскую делегацию представляют Министр армии США Дэн Дрисколл и главком объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич.