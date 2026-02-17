Раскрыт состав делегации США на переговорах по Украине в Женеве

CNN: Дрисколл и Гринкевич находятся в Женеве для участия в переговорах

Министр армии США Дэн Дрисколл и главком объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич находятся в Женеве для участия в переговорах по Украине. Об этом сообщила корреспондент CNN Хейли Бритцки в соцсети X со ссылкой на источник.

По словам представителя правительства США, Дрисколл прибыл в Женеву в составе группы, возглавляемой спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, для участия в трехсторонних переговорах.

«Мы сохраняем оптимизм и с нетерпением ждем разрешения конфликта», — добавил источник.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве по мирному урегулированию украинского конфликта начнутся в 12:00 по местному времени (14:00 мск).