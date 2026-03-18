Инфляционные ожидания россиян выросли

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли с 13,1 процента до 13,4 процента

Уровень инфляционных ожиданий (ИО) россиян на год вперед в марте вырос до 13,4 процента. Результаты исследования инФОМ, проведенного по заказу Банка России, опубликованы на сайте регулятора.

В феврале ИО составляли 13,1 процента, в январе и декабре — 13,7, а в ноябре — 13,3 процента. Рост наблюдается как у респондентов, имеющих сбережения (с 11,5 до 12,3 процента), так и у тех, кто сбережений не имеет (с 14,2 до 14,4 процента).

Наблюдаемая инфляция в марте резко выросла — с февральских 14,5 процента до 15,6 процента. Как и в случае ИО сильнее всего всего за месяц изменилась оценка у граждан со сбережениями — с 12,9 до 14,8 процента. У россиян без сбережений наблюдаемая инфляция выросла с 16 до 16,3 процента.

Опрос проводился в период с 3 по 12 марта. В нем приняли участие не менее двух тысяч человек, проживающих в 100 городах в 54 регионах России.

Повышение инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции происходит на фоне снижения роста цен, который фиксируется Росстатом в последние месяцы.

Инфляционные ожидания остаются одним из главных факторов, на который ориентируется Центробанк при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров регулятора на эту тему состоится 20 марта. Большинство аналитиков склоняются к тому, что ЦБ продолжит смягчение, опустив ставку до 15 процентов годовых.

