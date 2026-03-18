17:04, 18 марта 2026

Инфляционные ожидания россиян выросли

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли с 13,1 процента до 13,4 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Уровень инфляционных ожиданий (ИО) россиян на год вперед в марте вырос до 13,4 процента. Результаты исследования инФОМ, проведенного по заказу Банка России, опубликованы на сайте регулятора.

В феврале ИО составляли 13,1 процента, в январе и декабре — 13,7, а в ноябре — 13,3 процента. Рост наблюдается как у респондентов, имеющих сбережения (с 11,5 до 12,3 процента), так и у тех, кто сбережений не имеет (с 14,2 до 14,4 процента).

Наблюдаемая инфляция в марте резко выросла — с февральских 14,5 процента до 15,6 процента. Как и в случае ИО сильнее всего всего за месяц изменилась оценка у граждан со сбережениями — с 12,9 до 14,8 процента. У россиян без сбережений наблюдаемая инфляция выросла с 16 до 16,3 процента.

Опрос проводился в период с 3 по 12 марта. В нем приняли участие не менее двух тысяч человек, проживающих в 100 городах в 54 регионах России.

Повышение инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции происходит на фоне снижения роста цен, который фиксируется Росстатом в последние месяцы.

Инфляционные ожидания остаются одним из главных факторов, на который ориентируется Центробанк при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров регулятора на эту тему состоится 20 марта. Большинство аналитиков склоняются к тому, что ЦБ продолжит смягчение, опустив ставку до 15 процентов годовых.

    Последние новости

    Страна БРИКС отправила к Ормузскому проливу свой флот

    Путин высказался о результатах паралимпийцев из команды России

    Названы самые популярные прически 2026 года

    Туриста ударили ножом в живот и бросили истекать кровью на популярном острове Европы

    Борющийся с раком Кушанашвили рассказал о съемках с калоприемником

    Долю иностранных дронов ВСУ оценили

    Инфляционные ожидания россиян выросли

    Назван единственный способ остановить «вакханалию» питбайкеров на дорогах

    Алаудинов позвонил выложившему пост с критикой СВО юристу и сделал заявление

    Российские судьи подкупили друг друга

    Все новости
