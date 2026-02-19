Реклама

Экономика
14:22, 19 февраля 2026Экономика

Инфляционные ожидания россиян упали

Опрос показал снижение инфляционных ожиданий россиян с 13,7 до 13,1 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В феврале инфляционные ожидания россиян снизились впервые за четыре месяца — с январских 13,7 процента до 13,1 процента. Об этом со ссылкой на опрос «инФОМ», проведенный по заказу Банка России с 4 по 13 февраля, сообщает РИА Новости.

В последний раз они были меньше (12,6 процента) в октябре. Снижение наблюдается в обеих категориях — у граждан со сбережениями (с 12 до 11,5 процента) и у граждан без сбережений (с 15,2 до 12,2 процента).

Оценка наблюдаемой инфляции у населения в общем не меняется четвертый месяц подряд, оставаясь на уровне 14,5 процента. Однако у респондентов без сбережений она в феврале выросла с 15,9 процента до 16 процентов, а у респондентов со сбережениям — упала с 13,2 до 12,9 процента.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам января инфляция составила 1,62 процента, хотя недельные данные демонстрировали, что цены выросли более чем на два процента. Ведомство не объяснило беспрецедентное расхождение двух метрик, которые отличаются списком исследуемых товаров и услуг.

Между тем ВЦИОМ сообщил, что индекс восприятия инфляции в России вырос в январе до максимальных с марта 2025 года 63 пунктов. Очень высокой инфляцию назвали 52 процента опрошенных.

