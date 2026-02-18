Индекс восприятия инфляции вырос в России до максимума почти за год

Индекс восприятия инфляции в России вырос в январе до максимальных с марта 2025 года 63 пунктов. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респонденты отвечали на вопрос об оценке роста цен в течение последнего месяца-двух. Очень высокой инфляцию сочли в прошлом месяце 52 процента из них при 50 процентах в декабре. Еще 31 процент опрошенных назвали рост цен умеренным, а 12 процентов — незначительным.

Индекс восприятия инфляции вычисляется путем суммирования этих ответов, которым присваиваются коэффициенты 0,9, 0,5 и 0,1 соответственно. В результате индекс, достигший самого большого уровня почти за год, может принимать значения от 10 до 90 пунктов.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в последние недели перестала ускоряться, в результате чего ее показатель с начала 2026-го упал до 1,95 процента.

Банк России объяснил принятое на прошлой неделе решение снизить ключевую ставку с 16 до 15,5 процента тем, что экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились. При этом прогноз по инфляции на 2026 год регулятор повысил с 4-5 до 4,5–5,5 процента, отметив также, что инфляционные ожидания в стране сохраняются на повышенном уровне, и это может препятствовать устойчивому замедлению темпов роста цен.