Недельная инфляция в России замедлилась до 0,12 %

Инфляция в России перестала ускоряться, следует их данных Росстата, которые привело в своем обзоре о текущей ценовой ситуации Минэкономразвития РФ.

Показатель недельного роста цен в стране составлявший с 3 по 9 февраля 0,13 процента, а до этого — 0,2 процента, замедлился с 10 по 16 февраля до 0,12 процента, свидетельствуют представленные данные.

Уровень инфляции с начала года снизился за неделю еще более резко — с 2,24 до 1,95 процента.

За отчетные семь дней значительно замедлились темпы подорожания огурцов, упавшие до 0,9 процента, зато яйца подорожали сразу на 3,4 процента. На 0,5 процента подешевело молоко, на 0,4 процента — мясо кур, сливочное масло и сметана.

Банк России объяснил принятое на прошлой неделе решение снизить ключевую ставку с 16 до 15,5 процента тем, что экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились. При этом прогноз по инфляции на 2026 год регулятор повысил с 4-5 до 4,5–5,5 процента.