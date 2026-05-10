В Курской области за сутки сбили 98 беспилотников

Глава Курской области Хинштейн сообщил о 98 сбитых БПЛА с девяти утра 9 мая

За период с 09:00 9 мая до 09:00 10 мая в Курской области сбито 98 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного типа, а также зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с них. Об этом в Telegram-канале сообщает глава региона Александр Хинштейн.

Накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отсутствии попыток срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне со стороны Украины.

До этого президент США Дональд Трамп анонсировал трехдневное прекращение огня, с 9 по 11 мая, между Россией и Украиной и обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 человек. Москва согласилась на эту инициативу, отмечал помощник президента России Юрий Ушаков.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий квадрат Красной площади Москвы из-под ударов Вооруженных сил Украины с 10 утра 9 мая по киевскому времени и до завершения парада. Песков, комментируя документ, подчеркнул, что России не было нужно разрешение на празднование Дня Победы.