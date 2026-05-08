Россия
22:47, 8 мая 2026Россия

Песков прокомментировал «разрешение» Зеленского на проведение парада в Москве

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

России не требуется ничье разрешение для того, чтобы провести парад Победы в Москве. Об этом в беседе с журналистом Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя указ украинского лидера Владимира Зеленского, «позволяющий» проведение парада. Комментарий чиновника опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать. Это его беда. А нам ничье разрешение не нужно», — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. Позднее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу о перемирии 9-11 мая

