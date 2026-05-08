21:51, 8 мая 2026

Россия согласилась на инициативу Трампа о трехдневном перемирии

Марина Совина
Юрий Ушаков.

Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он отметил, что по поручению российского лидера Владимира Путина подтверждает приемлемость предложенного Трампом режима прекращения огня с 9 по 11 мая, а также обмена военнопленными в формате 1000 на 1000.

Ранее Дональд Трамп заявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая.

8 мая в 00:00 мск вступило в силу объявленное президентом перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне специальной военной операции.

