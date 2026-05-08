Трамп сообщил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной

Трамп сообщил о прекращении огня между Россией и Украиной с 9 по 11 мая

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, Москва и Киев якобы договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая.

Прекращение огня будет включать в себя в том числе обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Эту просьбу, как отметил глава Белого дома, он лично высказал президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Трамп выразил надежду, что праздничное перемирие станет «началом конца» конфликта на Украине. «Продолжаются переговоры о прекращении этого крупного конфликта, самого большого со времен Второй мировой войны, и мы все ближе и ближе с каждым днем», — добавил политик.

8 мая в 00:00 мск вступило в силу объявленное президентом перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне специальной военной операции.

