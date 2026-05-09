Песков заявил об отсутствии попыток срыва празднования Дня Победы

Песков: Попыток срыва празднования Дня Победы не было

Попыток срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова цитирует РИА Новости.

«Ничего не пытались, все хорошо», — заявил официальный представитель Кремля, когда у него спросили о том, пытались ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвать празднование.

Ранее в ходе своего выступления на Параде в честь 81-й годовщины Великой Отечественной войны на Красной площади президент России Владимир Путин назвал начало Великой Отечественной войны одним из самых скорбных событий в истории России. «Дорогие друзья, 22 июня 1941 года — одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории», — сказал Владимир Путин.