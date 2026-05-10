В Минтрансе завили о восстановлении работы южных аэропортов России

Работу южных аэропортов России восстановили в полном объеме. Об этом заявили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита.

«В 9:00 мск отменены НОТАМы по ранее введенным ограничениям», — говорится в сообщении Минтранса.

В ведомстве пояснили, что за 9 мая выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысячи пассажиров. Кроме того, план регулярных перевозок включает 277 рейсов в/из аэропорты Юга России, отмен рейсов не производилось. За сегодня выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров.

8 мая стало известно, что 13 российских аэропортов приостановили работу из-за атак украинских дронов на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.