13 аэропортов на юге России приостановили работу

Минтранс: Аэропорты Астрахани, Владикавказа, Сочи приостановили работу

13 российских аэропортов приостановили работу из-за атак украинских БПЛА на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает 8 мая Минтранс в своем Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет об авиагаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты. По информации ведомства, расписания полетов корректируются.

Накануне из-за вводившихся в ночь на 6 мая ограничений полетов в аэропортах России многие авиарейсы задерживались на вылет на несколько часов и больше. Уточнялось, что в некоторых случаях опоздания достигали почти суток.