Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:42, 7 мая 2026Путешествия

Задержки авиарейсов в России достигли суток из-за ограничения полетов

Рейсы Turkish Airlines из Москвы в Даламан и Анталью задерживаются на 22 часа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Из-за вводившихся в ночь на 6 мая ограничений полетов в аэропортах России многие авиарейсы задерживаются на вылет на несколько часов и больше. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что в некоторых случаях опоздания достигают почти суток. К примеру, рейсы Turkish Airlines из Москвы в Даламан и Анталью выбились из графика на 22 часа. Также есть многочасовые задержки на рейсах в Стамбул, Шарм-эш-Шейх, Хургаду.

По данным Минтранса России, в столичных аэропортах на вылет опаздывают 30 рейсов. При этом пассажиров обеспечивают водой и ковриками, а матерям с детьми предоставляют специальные бесплатные комнаты.

Ранее сообщалось, что восемь аэропортов России временно прекратили работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. В их число вошли авиагавани Москвы (Внуково), Иваново (Южный), Калуги (Грабцево), Перми (Большое Савино), Сочи, Тамбова (Донское), Череповца и Ярославля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Раскрыты детали убийства чемпиона России по функциональному многоборью

    В Кремле призвали эвакуировать людей из Киева

    Иностранка выслушала приговор за создание банды в России

    Стали известны еще два европейских гостя парада Победы в Москве

    Корпус нейрохирургии в Перми поврежден из-за атаки ВСУ во время проходивших там операций

    Задержки авиарейсов в России достигли суток из-за ограничения полетов

    Назван минимальный бюджет строительства дома в России

    Мужчина сделал предложение возлюбленной в примерочной Zara и нарвался на гнев в сети

    Сертификацию самолета МС-21 перенесли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok