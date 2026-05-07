Задержки авиарейсов в России достигли суток из-за ограничения полетов

Рейсы Turkish Airlines из Москвы в Даламан и Анталью задерживаются на 22 часа

Из-за вводившихся в ночь на 6 мая ограничений полетов в аэропортах России многие авиарейсы задерживаются на вылет на несколько часов и больше. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что в некоторых случаях опоздания достигают почти суток. К примеру, рейсы Turkish Airlines из Москвы в Даламан и Анталью выбились из графика на 22 часа. Также есть многочасовые задержки на рейсах в Стамбул, Шарм-эш-Шейх, Хургаду.

По данным Минтранса России, в столичных аэропортах на вылет опаздывают 30 рейсов. При этом пассажиров обеспечивают водой и ковриками, а матерям с детьми предоставляют специальные бесплатные комнаты.

Ранее сообщалось, что восемь аэропортов России временно прекратили работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. В их число вошли авиагавани Москвы (Внуково), Иваново (Южный), Калуги (Грабцево), Перми (Большое Савино), Сочи, Тамбова (Донское), Череповца и Ярославля.