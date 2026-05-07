Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:26, 7 мая 2026Путешествия

Восемь аэропортов России прекратили работу

Минтранс: Аэропорты Москвы, Иваново, Калуги, Перми и Сочи прекратили работу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Восемь аэропортов России временно прекратили работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. Об этом в четверг, 7 мая, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса.

Уточняется, что не принимают и не отправляют рейсы авиагавани Москвы (Внуково), Иваново (Южный), Калуги (Грабцево), Перми (Большое Савино), Сочи, Тамбова (Донское), Череповца и Ярославля. В столичных аэропортах задерживаются 30 рейсов, пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают специальные бесплатные комнаты.

При этом ранее в этот же день вернулись к работе авиагавани Казани, Нижнекамска и Бугульмы, а также о московский аэропорт Домодедово.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Евродепутат потребовал срочного возобновления диалога с Россией

    Глава МИД Германии высказался о звонке Мерца Путину

    Народный банк Китая взвинтил курс юаня до трехлетнего максимума

    Врач предупредил о проблемах со слухом из-за одной распространенной привычки

    В Москве потеплело до плюс 30 градусов

    Российский исследователь репрессий попал за решетку из-за обращения в архив

    Россиян предупредили о вреде отопления

    Geely представил новый мощный двигатель Horse W30

    «Ростех» создал высокоточный «Скальпель»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok