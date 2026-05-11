16:30, 11 мая 2026

Останки перевернувшегося на лодке рыбака идентифицировали спустя 25 лет

Юлия Юткина
Фото: DanitaDelimont.com / Globallookpress.com

В штате Вермонт, США, идентифицировали череп, найденный у реки Коннектикут в 2006 году. Об этом пишет People.

Человеческие останки на берегу обнаружил охотник Марк Айзабел. Он сразу определил, что у плотины лежит череп человека, хоть и без нижней челюсти, и сообщил о нем в полицию. Тогда ДНК-анализ останков проводить не стали. Дело вновь заинтересовало полицию только спустя 20 лет.

Выяснилось, что череп принадлежит 37-летнему рыбаку Брайану Крэнфилду. В 2001 году он отправился на реку Коннектикут вместе с другом — 44-летним Терри Брайнигаром. Их лодка перевернулась, когда они рыбачили посреди реки. Мужчинам так и не удалось выплыть.

Тело Брайнигара нашли спустя 15 дней. О судьбе Крэнфилда же стало известно лишь недавно. Его семью оповестили.

Ранее сообщалось, что в городе Портленд, США, идентифицировали мужские останки, найденные рядом с кладбищем в декабре 2004 года. Они лежали в окружении сковородок, продуктов питания и одежды.

