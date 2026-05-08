Найденные рядом со сковородками останки идентифицировали спустя 20 лет

В США идентифицировали останки, найденные 20 лет назад рядом со сковородками

В городе Портленд, США, идентифицировали мужские останки, найденные рядом с кладбищем в декабре 2004 года. Об этом пишет People.

Останки лежали в окружении сковородок, продуктов питания и одежды. Рядом нашли тканевый навес. В тот год полиции так и не удалось идентифицировать, кому они принадлежали.

В 2018 году офис судебно-медицинской экспертизы штата Орегон выиграл грант на использование новых методов ДНК-экспертизы. В 2022 году сотрудникам офиса удалось выйти на возможных дальних родственников покойного. Они продолжали искать записки и наконец, в апреле 2026 года, спустя более 20 лет, установили личность мужчины.

Им оказался 47-летний Роберт Ли Хортон. С 2004 года он считался пропавшим без вести. По словам его семьи, в том году он переехал с Гавайев в Портленд. Полиция сообщила о своем открытии родственникам Хортона. Вскоре после этого не стало его матери.

Как мужчина оказался рядом с кладбищем и что стало причиной его смерти — пока неизвестно.

