Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:15, 8 мая 2026Из жизни

Найденные рядом со сковородками останки идентифицировали спустя 20 лет

В США идентифицировали останки, найденные 20 лет назад рядом со сковородками
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Oregon State Police

В городе Портленд, США, идентифицировали мужские останки, найденные рядом с кладбищем в декабре 2004 года. Об этом пишет People.

Останки лежали в окружении сковородок, продуктов питания и одежды. Рядом нашли тканевый навес. В тот год полиции так и не удалось идентифицировать, кому они принадлежали.

В 2018 году офис судебно-медицинской экспертизы штата Орегон выиграл грант на использование новых методов ДНК-экспертизы. В 2022 году сотрудникам офиса удалось выйти на возможных дальних родственников покойного. Они продолжали искать записки и наконец, в апреле 2026 года, спустя более 20 лет, установили личность мужчины.

Материалы по теме:
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019

Им оказался 47-летний Роберт Ли Хортон. С 2004 года он считался пропавшим без вести. По словам его семьи, в том году он переехал с Гавайев в Портленд. Полиция сообщила о своем открытии родственникам Хортона. Вскоре после этого не стало его матери.

Как мужчина оказался рядом с кладбищем и что стало причиной его смерти — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Канаде раскрыли тайну личности мужчины, чьи останки нашли в озере Онтарио в 1992 году. Родственники сказали, что годами ничего о нем не слышали, но даже представить себе не могли, что он давно мертв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное содержание отправленного с Фицо послания Зеленского Кремлю

    Лавров назвал создателей проблем в дипломатии

    Привычный продукт связали с замедлением возрастной потери мышц

    Полеты на юг России пообещали частично возобновить

    Врач раскрыл одно связанное со здоровьем преимущество у любителей кофе

    Вернувшиеся домой канадцы самоизолировались из-за хантавируса

    Лавров заявил о подготовке нападения на Россию по опыту Гитлера

    Лавров высказался об устранении любых угроз с Украины

    52-летняя Хайди Клум вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

    Харрис назвала Россию победителем войны США с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok