Голландец описал впечатления от Брестской крепости фразой «гусиная кожа и камень в горле»

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в Белоруссии и посетил Брестскую крепость. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что узнал о Брестской крепости, когда побывал в музее Великой Отечественной войны в Минске. Его так тронула ее история, что он решил поехать в это место с семьей.

На входе посетителей встретила огромная гранитная звезда. Вскоре они услышали звук метронома, затем — звук летящих самолетов и падающих бомб и голос диктора Юрия Левитана, который объявлял, что началась война. После зазвучала песня «Священная война». «От этого была гусиная кожа и камень в горле. Такое начало знакомства с крепостью сразу показало: это будет тяжелая история», — такими фразами описал свой опыт голландец.

Во время экскурсии по крепости Снейп увидел памятник «Жажда», который изображает раненого солдата, пытающегося набрать немного воды в шлем из канала. После этого его семья осмотрела руины Белого дворца.

Но самое большое впечатление на иностранца произвели Холмские ворота, на которых остались сотни следов от пуль и снарядов. Экскурсовод рассказал им, что в этом месте произошла одна из самых больших трагедий. Когда защитники крепости поняли, что в подвалах детям не выжить, они приказали им выходить и сдаваться, так как это был единственный шанс спасти их жизни.

«Женщины и дети выходили через эти ворота прямо в руки врага, под прицелы пулеметов. Кто-то погиб на этом мосту под обстрелами, а кто-то попал в плен. Нам с детьми было очень тяжело это слушать. Особенно мой старший сын, я видел, как он прочувствовал боль этих событий», — признался автор публикации.

