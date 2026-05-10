Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:30, 10 мая 2026Путешествия

Голландец описал впечатления от Брестской крепости фразой «гусиная кожа и камень в горле»

Алина Черненко

Фото: Alexxx1979 / Wikimedia

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в Белоруссии и посетил Брестскую крепость. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что узнал о Брестской крепости, когда побывал в музее Великой Отечественной войны в Минске. Его так тронула ее история, что он решил поехать в это место с семьей.

Материалы по теме:
Как началась Великая Отечественная война: хронология событий
Как началась Великая Отечественная война:хронология событий
30 января 2025
«Русские дрались настойчиво и упорно» Легендарная оборона Брестской крепости вошла в историю. Как эта битва привела врага в ужас?
«Русские дрались настойчиво и упорно»Легендарная оборона Брестской крепости вошла в историю. Как эта битва привела врага в ужас?
19 февраля 2025

На входе посетителей встретила огромная гранитная звезда. Вскоре они услышали звук метронома, затем — звук летящих самолетов и падающих бомб и голос диктора Юрия Левитана, который объявлял, что началась война. После зазвучала песня «Священная война». «От этого была гусиная кожа и камень в горле. Такое начало знакомства с крепостью сразу показало: это будет тяжелая история», — такими фразами описал свой опыт голландец.

Во время экскурсии по крепости Снейп увидел памятник «Жажда», который изображает раненого солдата, пытающегося набрать немного воды в шлем из канала. После этого его семья осмотрела руины Белого дворца.

Но самое большое впечатление на иностранца произвели Холмские ворота, на которых остались сотни следов от пуль и снарядов. Экскурсовод рассказал им, что в этом месте произошла одна из самых больших трагедий. Когда защитники крепости поняли, что в подвалах детям не выжить, они приказали им выходить и сдаваться, так как это был единственный шанс спасти их жизни.

«Женщины и дети выходили через эти ворота прямо в руки врага, под прицелы пулеметов. Кто-то погиб на этом мосту под обстрелами, а кто-то попал в плен. Нам с детьми было очень тяжело это слушать. Особенно мой старший сын, я видел, как он прочувствовал боль этих событий», — признался автор публикации.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в столице Белоруссии Минске и удивился некоторым местным особенностям. В частности, он обратил внимание на чистоту на улицах и обилие социальной рекламы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии выступили с требованием к ЕС в отношении России

    Актриса из «Перевала Дятлова» сравнила Москву с Дели и Шанхаем

    Голландец описал впечатления от Брестской крепости фразой «гусиная кожа и камень в горле»

    В Курской области за сутки сбили 98 беспилотников

    Россиян попросили не верить сообщениям об аномальной жаре летом

    Варламова оштрафовали на 13 миллионов и оставили с заблокированными счетами

    Россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

    Одна из самых «русских» команд НХЛ вышла в полуфинал плей-офф без единого поражения

    Москвичам назвали сроки возвращения тепла

    Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok