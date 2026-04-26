40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:32, 26 апреля 2026

Европеец побывал в Белоруссии и описал ее фразой «не ожидал увидеть так много казино»

Алина Черненко

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в столице Белоруссии Минске и удивился некоторым местным особенностям. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметил, что в городе много казино. За час прогулки он увидел больше пяти игорных заведений. «Никогда об этом не думал, но почему-то я не ожидал увидеть так много казино в Беларуси. И реклама казино здесь тоже встречается во многих местах. Это популярное увлечение в Минске?» — такими фразами описал увиденное европеец.

Снейп также обратил внимание на чистоту на улицах города и обилие социальной рекламы — например, про помощь беременным, заботу о пешеходах и природе. Кроме того, по его словам, машины в Минске ездят аккуратно: не гоняют, а у зебры останавливаются заранее.

«Вот такой Минск для меня и стал с первого взгляда: чистый, порядочный, красивый. И еще очень спокойный. И немного похожий на Санкт-Петербург», — заключил иностранец.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Екатерининском дворце недалеко от Санкт-Петербурга и был поражен его роскошными интерьерами. Снейп описал их фразой «рот открылся и не закрывался до самого выхода».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok