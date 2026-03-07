Реклама

17:34, 7 марта 2026Путешествия

Европеец описал впечатления от дворца в России фразой «рот открылся и не закрывался»

Алина Черненко

Фото: Александр Щепин / Фотобанк Лори

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в Екатерининском дворце в городе Пушкин недалеко от Санкт-Петербурга и был поражен его роскошными интерьерами. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

«Когда я вошел внутрь, мой рот открылся и не закрывался до самого выхода. Да, царица Елизавета, похоже, не любила слово "скромно". Я ходил по залам и думал: ну все, красивее уже быть не может. А в следующем зале думал то же самое», — такими фразами описал увиденное европеец.

Снейп отметил, что дворец украшают сотни килограммов золота и многочисленные скульптуры, а его потолки — настоящие произведения искусства. Бальный зал он назвал шедевром.

«Когда я стоял там на деревянном полу, среди двух рядов окон, окруженных золотом и под такой фреской, я понимал, насколько великолепно и величественно могли строить в XVIII веке», — восхитился голландец.

Кроме того, автору публикации запомнилась Янтарная комната, которую ему советовали посетить знакомые. Он признался, что был рад «увидеть это чудо своими глазами».

Ранее этот же блогер побывал зимой в Санкт-Петербурге и описал его фразой «царский и величественный». По его словам, в первой половине дня и вечером город выглядит по-разному.

