05:31, 14 января 2026Путешествия

Иностранец описал российский город фразой «царский и величественный»

Алина Черненко

Фото: dimbar76 / Shutterstock / Fotodom

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал зимой в Санкт-Петербурге и признался, что ему многое понравилось. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметил, что в это время года в российском городе мало туристов. Из-за этого очереди в музеях небольшие, группы с экскурсиями меньше, и можно спокойно рассмотреть экспонаты и интерьеры. Кроме того, зимой цены на жилье ниже, а выбор — больше.

Иностранец также признался, что в первой половине дня и вечером город выглядит по-разному. «Днем Петербург царский и величественный. Но в вечернем свете у него совсем другая атмосфера. Он более уютный, таинственный и не менее красивый», — такими фразами описал он увиденное.

Голландец добавил, что зимой туристы могут одеться потеплее и пойти гулять, потом поесть пышки с чаем или какао, а следом посетить музей, где не только красиво, но и тепло.

Снейп сделал вывод, что зимняя поездка в Петербург — отличная альтернатива летнему путешествию, особенно для тех, кто любит отдыхать спокойно, без толп туристов, хотел бы посетить музеи и не прочь сэкономить.

«Я совсем не пожалел о поездке в Петербург (хотя не знаю, как это может быть возможно), и я обязательно еще раз зимой вернусь!» — пообещал европеец.

Ранее этот же тревел-блогер описал свой первый Новый год в России словами «самый длинный в моей жизни». Голландец вспомнил, что он ел и веселился до самого утра.

