Путешествия
09:14, 31 декабря 2025Путешествия

Иностранец описал свой первый Новый год в России словами «самый длинный в моей жизни»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп описал свой первый Новый год в России словами «самый длинный в моей жизни». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Он вспомнил, что его первый Новый год в России пришелся на времена студенчества. «Я привык, что на Новый год мы едим, как обычно, около 18.00. А вечером — просто небольшие закуски. После полуночи я обычно выходил с папой на улицу, поздравляли соседей и смотрели, как кто-то запускает фейерверки. А в два ночи я уже обычно ложился спать», — пишет автор блога.

По его словам, уже в самый первый Новый год в России он ел и веселился до самого утра. Его также поразило, что девушки в России стоят у плиты 31 декабря с самого утра. «Когда мы, наконец, сели за стол, стало понятно: девушки не зря так старались. Я подумал, что еды хватит надолго! Но стол довольно быстро начал пустеть», — вспоминает голландец. Кроме того, иностранец прослушал речь президента России Владимира Путина по телевизору перед курантами.

Он рассказал, что в России он играл в «Мафию» и другие активные игры для компаний до шести утра. В это время салюты за окном не утихали. Снейп сказал, что теперь он уже «опытный русский» — он знает, чего ожидать от Нового года. Также он подчеркнул, что ему нравится традиция доедать оставшуюся еду, смотреть фильмы, общаться с близкими и встречать друзей 1 января.

Ранее российская путешественница описала Новый год в отеле Турции словами «больше никогда не буду так делать». Празднование напомнило ей детский лагерь или корпоратив.

