Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:36, 22 декабря 2025Путешествия

Россиянка описала Новый год в отеле Турции словами «больше никогда не буду так делать»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Natalia Bostan / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница описала Новый год в отеле Турции словами «больше никогда не буду так делать». Своим мнением она поделилась с блогом «Маршруты Выгодных Путешествий» на платформе «Дзен».

Россиянка Марина в 2024 году встретила новогоднюю ночь в гостинице Кемера Akka Alinda. Туристка с мужем забронировали тур all inclusive. Женщине понравилось обслуживание на шведском столе в будние дни, однако за праздничный вечер путешественникам пришлось доплатить по 13 тысяч с человека и отстоять очередь на запись. «Столы по восемь-десять человек. Выглядело это так, будто нужно успеть занять место, чтобы не оказаться где-нибудь на отшибе. Очень напоминало детский лагерь или корпоратив», — поделилась Марина.

Материалы по теме:
Культ грязи. Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
Культ грязи.Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
18 октября 2022
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022

Праздничную программу гостья назвала «стандартной и абсолютно безликой». А главным разочарованием вечера стал ужин. «На столах нас ждали заветренные закуски, странные "фаршированные яйца", нечто, что было похоже на роллы, но роллами не было, десерты — некрасивые, приторные, абсолютно безвкусные», — рассказала туристка.

Ранее россияне пожаловались на голых немцев в сауне отеля в Турции. Также путешественники пожаловались и на температуру воды в бассейне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Швеция задержала российское судно Adler. Это не первый случай, когда страна НАТО препятствует проходу по Балтийскому морю

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Известного монашеским образом жизни легендарного бодибилдера не стало в 30 лет

    Трамп вместе с министром войны сделает заявление на необъявленную тему

    Врач предостерег от опасных ошибок в бане

    Капитан суперъяхты для миллионеров рассказал о самом приятном из них

    СБУ обвинили в намеренном предоставлении Зеленскому ложной информации

    Власти США получили ордер на изъятие перехваченного танкера

    Россиянка описала Новый год в отеле Турции словами «больше никогда не буду так делать»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok