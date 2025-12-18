Россияне пожаловались на голых немцев в сауне отеля в Турции

Россияне с детьми пожаловались на голых немцев в сауне семейного отеля в Белеке

Россияне с детьми пожаловались на голых немцев в сауне семейного пятизвездочного отеля Orange County в Турции. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Сообщается, что россиянка с мужем, двумя детьми и бабушкой решила съездить на четыре дня на курорт Белек. Основным пожеланием при выборе отеля для них было наличие подогреваемых бассейнов. Однако по приезде российские туристы обнаружили, что температура воды в таких местах для купания — всего плюс 14 градусов, они измерили ее вместе с работниками гостиницы.

Семья решила, что будет греться в сауне. Однако там россиянка с ребенком наткнулись на обнаженных мужчину и женщину. «В отеле с семейной концепцией, в мусульманской стране! Это возмутило мою клиентку», — поделилась турагент, которая занималась бронированием тура для россиян.

Сначала в ответ на жалобу персонал отеля лишь отнес туристам, которые оказались гражданами Германии, полотенца. Позже стало известно, что после недовольства других отдыхающих пару проинформировали о правилах и сделали предупреждение.

Россияне пожаловались и на температуру воды в бассейне. Несмотря на неоспоримые доказательства, на эту претензию в гостинице заявили, что администрация оставляет за собой право менять сроки запуска подогрева в зависимости от погоды. По словам турагента, температура воздуха в Белеке сейчас — плюс 22 градуса, однако этого недостаточно для хорошего нагрева воды.

В итоге отель предложил отдыхающим, которые хотели съехать, дополнительные блюда на ужине, продлил номер на три часа в день выезда и предоставил трансфер в Анталью. Россияне решили остаться, однако заявили, что все равно планируют подать жалобу через турецкий портал.

