15:07, 1 июня 2026Путешествия

Российский криптоинвестор разбил соотечественнику челюсть в баре Таиланда

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ozerkizildag / Shutterstock / Fotodom

Пьяный россиянин-криптоинвестор разбил соотечественнику челюсть за замечание в баре на острове Самуи (Таиланд). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Девушка пострадавшего 29-летнего Артура рассказала, что все произошло в заведении Dirk's Pizza. На втором этаже бара пьяный россиянин вел себя слишком буйно — громко ругался матом на русском и хамил официантам. Артур решил сделать ему замечание и попросил вести себя тише.

Через 15 минут пьяный посетитель подошел к соотечественнику сзади и несколько раз сбоку ударил его по лицу пивной кружкой. У Артура съехала челюсть и пошла кровь изо рта. После этого злоумышленник быстро сбежал. Пара же вызвала на место полицию и скорую.

Уже в больнице у россиянина диагностировали оскольчатый перелом челюсти и провели сложную операцию, она — не последняя. Артур до сих пор не может разговаривать и ест только через трубочку. По словам его девушки, личность нападавшего установили, им оказался 35-летний криптоинвестор из Москвы по имени Иван. Найти его пока не смогли.

Ранее в Таиланде туристы устроили массовую ночную драку. При этом жителя США ударили ногой в лицо. Полиция задержала подозреваемых — ими оказались граждане Европы.

