Туристы устроили массовую драку в Таиланде и поплатились

The Pattaya News: Британские туристы избили путешественника из США в Паттайе

Отдыхающие в Таиланде туристы устроили массовую ночную драку и поплатились. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, инцидент произошел 25 января в Паттайе. Трое британских путешественников повздорили с жителем США. Из-за словестной перепалки началась драка, в результате которой избили американца: мужчину ударили ногой в лицо, он потерял сознание.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала троих подозреваемых и всех британцев, которые наблюдали за потасовкой. Гражданину Соединенных Штатов оказали медицинскую помощь. В участке офицеры выслушали участников конфликта и добились от них признания вины. Каждого обвиняемого в нарушении общественного порядка оштрафовали на тысячу бат (2,4 тысячи рублей).

Ранее туриста нашли бездыханным с синяками на руках и пеной у рта в Таиланде. Полицейские приехали по вызову в отель в районе Ваттхана и увидели на полу номера тело жителя Великобритании.