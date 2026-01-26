Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:01, 26 января 2026Путешествия

Туристы устроили массовую драку в Таиланде и поплатились

The Pattaya News: Британские туристы избили путешественника из США в Паттайе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающие в Таиланде туристы устроили массовую ночную драку и поплатились. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, инцидент произошел 25 января в Паттайе. Трое британских путешественников повздорили с жителем США. Из-за словестной перепалки началась драка, в результате которой избили американца: мужчину ударили ногой в лицо, он потерял сознание.

Материалы по теме:
«Тайцы смотрят с ужасом» Как россияне отмечают Новый год и проводят каникулы по всему миру
«Тайцы смотрят с ужасом»Как россияне отмечают Новый год и проводят каникулы по всему миру
3 января 2026
Куда поехать в апреле 2026 года? Отдых за границей и в России, на море и не только
Куда поехать в апреле 2026 года?Отдых за границей и в России, на море и не только
16 января 2026

Прибывшая на место происшествия полиция задержала троих подозреваемых и всех британцев, которые наблюдали за потасовкой. Гражданину Соединенных Штатов оказали медицинскую помощь. В участке офицеры выслушали участников конфликта и добились от них признания вины. Каждого обвиняемого в нарушении общественного порядка оштрафовали на тысячу бат (2,4 тысячи рублей).

Ранее туриста нашли бездыханным с синяками на руках и пеной у рта в Таиланде. Полицейские приехали по вызову в отель в районе Ваттхана и увидели на полу номера тело жителя Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию умными бомбами

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Дело сбившего Ил-76 с украинскими пленными командира ВСУ рассмотрят в российском суде

    Оговорку Зеленского на русском языке во время пресс-конференции объяснили

    Запад уличили в попытках переформатировать сознание украинцев

    Названы пять самых полезных видов сыра

    Российские войска ударили по вертолетам ВСУ в центральной Украине

    Звезда «Вечернего Урганта» раскрыла влияние телешоу на ее жизнь

    Продажи слабоалкогольных напитков в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok